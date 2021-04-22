Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor - Son Dakika

Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor

22.04.2021 12:22
Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor, System.String[]

Fransa'da Müslüman öğrencilerin kurduğu dernek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin zor durumda bıraktığı üniversite öğrencileri için ramazanda seferber oldu.

Fransa'da Müslüman öğrencilerin kurduğu dernek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin zor durumda bıraktığı üniversite öğrencileri için ramazanda seferber oldu.

Fransa Müslüman Öğrenciler (EMF) derneği, üniversitelerde öğrencilere yemek ücreti 1 avroya düşürülmesine rağmen hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve işten çıkarılmalar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan öğrencilere destek oluyor.

Yılın her ayında yapılan yardımları ramazanda daha da artıran Müslüman öğrenciler, Saint-Denis Üniversitesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek paketi, gıda kolisi, hijyen ve kırtasiye kitleri dağıtıyor.

EMF'nin Saint-Denis kolu genel sekreteri Kayo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek kurulduğundan bu yana öğrenciler için seferber olduklarını, özellikle de salgının başından beri zor durumda olan arkadaşlarına yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Saint-Denis Üniversitesinde ramazanda üçüncü kez yemek dağıtımı yaptıklarını, ay bitene kadar da yardımların süreceğini aktaran Kayo, ramazanın bereketini geçim sıkıntısı çeken öğrencilerle paylaştıklarını için mutlu olduklarını dile getirdi.

Yardımlar ramazandan sonra da sürecek

Kayo, ramazanda kendilerine destek vermek için derneğe katılan gönüllülerle ay başından bu yana 2 defa 50'şer yemek paketi dağıtımı yaptıklarını, bugün de 50 paket daha dağıtacaklarını aktardı.

"Cumartesi günü 50 yemek paketi, 50 de hijyen kitini ihtiyacı olanlara ulaştıracağız. Ramazanın sonuna kadar dağıtımlarımız sürecek ama sonrasında da devam edecek çünkü öğrencilerin sıkıntıları ramazanla bitmiyor." diyen Kayo, her ay düzenli olarak hijyen kitleri, gıda paketi, mutfak malzemeleri ve kırtasiye kiti dağıttıklarını söyledi.

Kayo, Kovid-19 salgınının öğrencilerin koşullarını kötüleştirdiğini, işlerini kaybederek maddi sıkıntıya düşen öğrencilerin kısıtlamalar nedeniyle de yalnızlaştığını belirterek "Ne yazık ki hükümet, bu durumla başa çıkmak için yeterli çalışmada bulunmadı. EMF gibi birçok dernek, öğrencilere salgın süresince destek olmak için harekete geçti." ifadelerini kullandı.

EMF'nin, 30 yıl önce kurulduğundan bu yana öğrencilerin başarısını ve gelişimini artırmak için çalıştığını, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri gidermek, ayrımcılıkla mücadele etmek için elinden geleni yaptığını vurgulayan Kayo, "Müslümanlara ve başörtüsüne yönelik ayrımcılığın yanı sıra cinsiyet ya da ten rengine yönelik ayrımcılıkla da mücadele ediyoruz. Daha adil bir üniversite yaşamı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gönüllü Türk üniversite öğrencisi Songül Baş, ekonomi bölümünde okuduğunu, ramazan ayında yemek dağıtımı yapan arkadaşlarına destek olmak için dağıtıma katıldığını anlattı.

"Salgında özellikle yabancı öğrenciler zorlandı"

Baş, samimi bir ortamda elinden geldiğince sıkıntılı insanlara yardım edebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek "Ayırt etmeksizin isteyen herkese destek oluyoruz. Önceden isimlerini yazdırıp kayıt oluyorlar, sonra da gelip paketlerini alıyorlar." dedi.

Salgın döneminde özellikle yabancı ülkeden gelen öğrencilerin daha da zorlandığına işaret eden Baş, ailelerinden uzaktaki arkadaşlarına maddi manevi destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Songül Baş, salgın nedeniyle uzun süredir gidemediği Türkiye'yi çok özlediğini belirterek memleketine selam gönderdi.

EMF gönüllülerinden Imene Dabbak da staj yapan bir tıp öğrencisi olduğunu, özellikle ramazan ayında yardım dağıtımına destek olmak istediğini dile getirdi.

Dabbak, "Özellikle ailelerinden uzakta olan salgın nedeniyle onların yanına gidemeyen yabancı öğrencileri ramazanda yalnız bırakmamak önemli." diye konuştu.

Stajyer tıp öğrencisi olarak hastanede çalıştığını, pediatri bölümünde olması nedeniyle salgından daha az etkilendiklerini ifade eden Dabbak, buna rağmen hastanelerdeki doluluk nedeniyle birçok randevuyu iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dabbak, "Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımların dolu olması birçok ameliyatın aylarca ertelenmesine yol açtı." ifadesini kullandı.

Yardımlar, Müslüman öğrenciler arasında dayanışmayı artırıyor

Yemek paketi alanlardan Sihem, yüksek lisans öğrencisi olduğunu, geçen yıl tanıştığı EMF'nin yardımından yararlanmak için burada olduğunu anlattı.

"EMF, çok güzel işler yapıyor, özellikle kısıtlamalar altında, ramazan ayında. Öğrencilere yemek hazırlamak ve dağıtmak için buradalar." diyen Sihem, kaldığı yurtta iki gün önce bir gıda kolisi yardımı aldığını ifade etti.

Sihem, EMF gibi kurumların Müslüman öğrenciler arasındaki dayanışmayı artırdığını belirterek "Fransa'da İslam dinine mensup öğrenciler olarak azınlıktayız ve bazılarımız ailesinden uzakta. Ramazanda unutulmuş, terk edilmiş gibi hissedip üzülüyoruz. Yurtta ortak mutfakta yemek yapmak da kolay olmuyor." diye konuştu.

"Yardımlar nefes almamızı sağlıyor"

İsmini vermek istemeyen muhasebe ve yönetim öğrencisi de ekonomik sıkıntı çektiği bu dönemde, yardımın az da olsa nefes almasını sağladığını söyledi.

Salgın nedeniyle iş bulamadıklarını, eğitim ve yüksek kira masraflarını ödemekte zorlandıklarını belirten öğrenci, "Alışveriş yapacak bütçemiz olmadığından yardım derneklerinde çare arıyoruz. Şu anda devletten hiçbir yardım alamıyorum, sadece dernek yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışıyorum." dedi.

Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor
Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor
Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor
Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Müslüman öğrenciler ramazanın bereketini arkadaşlarıyla paylaşıyor - Son Dakika


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