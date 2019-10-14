Fransa'da Müslümanlar fişleniyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christopher Castaner'in çağrısının ardından bazı üniversiteler, "radikalleşmenin ufak işaretleri" adı altında hocalardan Müslüman kişilerin bildirilmesini talep etti.



Fransa'da İslamofobi giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Cristophe Castaner'in çağrılarının ardından aralarında ülkenin önde gelen üniversitelerinden Saint Germain Siyaset Bilimleri Üniversitesinin de bulunduğu bazı üniversiteler, "radikalleşmenin ufak işaretleri" adı altında hocalardan Müslümanların bildirilmesini istedi. İşaretlerin arasında namaz kılmak, başörtüsü takmak, içki içmemek, domuz eti yememek, sakal bırakmak, eğlence mekanlarına gitmemek bulunuyor.



Cergy Üniversitesi Öğretim Görevlisi Clement Carbonnier sosyal medyada yaptığı açıklama ile uygulamaya tepki göstererek "Utanıyorum" derken, Saint Germain Siyaset Bilimleri Üniversitesini Öğretim Görevlisi Renaud Epstein ise uygulamayı destekleyerek, "Bu ufak radikalleşme sinyalleri eğitimimizin başarısının bir göstergesi olarak düşünülmeli" dedi.



"Çocuklar bile rapor edilebilir"



Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başörtüsü toplumda kabul edilemez" dedi. Blanquer, küçük çocukların bile işaret edilmesi gerektiğini savunarak, "Bazen küçük bir kızla el ele tutuşmayı reddeden küçük oğlanlar görüyoruz. Bu cumhuriyet okulunda kabul edilemez. Normalde bu sorunun çözümü basit ve hızlıdır, ama daha ciddi bir soruna yol açarsa rapor edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.



"İslam'ın şartları ayrıntılı bir soruşturmayı gerektirir"



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halktan "İslami su yılanına" karşı "ulusal harekete geçme" çağrısında bulunarak, devlet kurumlarının mücadelesinin yeterli olmayacağını, bütün halkın birleşip harekete geçmesi gerektiğini söylemişti.



4 kişinin öldüğü Paris Polis Merkezi'ne yapılan saldırının ardından radikalleşmeyle ilgili herhangi bir alarmın "otomatik olarak bildirilmesi" gerektiğini söyleyen İçişleri Bakanı Christopher Castaner da, sakal bırakmayı, düzenli ibadet etmeyi, Ramazan ayında yoğun ibadet etmeyi, bir kadınla el sıkışmayı reddetmeyi ve iş dışında başörtü takmayı ayrıntılı bir soruşturmayı gereken unsurlar olarak tanımladı.



Siyaset biliminde doktora yapan ve Fransa'da İslam konusunda uzman olan Fatima Khemilat, yaşananlara tepki göstererek, hükümetin bu açıklamalarının toplumu böldüğünü ve ayrımcılığa teşvik ettiğini dile getirdi. - PARİS