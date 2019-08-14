Fransa'da Müslümanlar kurban ibadetini nasıl yerine getiriyor?

Türkiye'de Kurban Bayramı için belediyeler tarafından hazırlanan özel kesim alanları Fransa'daki Müslümanların da gündeminde.

Türkiye'de Kurban Bayramı için belediyeler tarafından hazırlanan özel kesim alanları Fransa'daki Müslümanların da gündeminde. Zira Fransa'da hijyen gerekçesiyle belirli mezbahalar dışında kurban kestirmek yasak. Peki nüfusları 6 milyonu bulan Müslümanlar kurban ibadetini nasıl yerine getiriyor?

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