Fransa'da Müslümanlar kurban ibadetini nasıl yerine getiriyor?
1 saat önce
Türkiye'de Kurban Bayramı için belediyeler tarafından hazırlanan özel kesim alanları Fransa'daki Müslümanların da gündeminde.
Türkiye'de Kurban Bayramı için belediyeler tarafından hazırlanan özel kesim alanları Fransa'daki Müslümanların da gündeminde. Zira Fransa'da hijyen gerekçesiyle belirli mezbahalar dışında kurban kestirmek yasak. Peki nüfusları 6 milyonu bulan Müslümanlar kurban ibadetini nasıl yerine getiriyor?
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:18
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