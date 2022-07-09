Kasap dükkanı Fransa 'da Müslümanlar, mezbahanelerde daha önce verilen sipariş üzerine kesilen kurbanlarını bayramın ilk günü itibari ile teslim alıyor.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da Müslümanlar kurban siparişlerini teslim alıyor - Son Dakika

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