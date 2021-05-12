Fransa'da Müslümanlara ait 89 ibadet yeri izleniyor - Son Dakika

Fransa'da Müslümanlara ait 89 ibadet yeri izleniyor

12.05.2021 21:05
Fransa'da Müslümanlara ait 89 ibadet yeri izleniyor, System.String[]

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Bakan Darmanin, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ile "İçişleri Bakanlığının Nisan Ayı Eylem Programı Sonuçları" hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın 33 bölgesinde ayrılıkçılıkla ilişkili olduklarından şüphelenilen Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin özel gözetim altında olduğunu kaydeden Darmanin, radikal olarak listelenen yabancılardan 172'sinin Fransa'dan ayrıldığını, 88'sinin ev hapsi ya da idari gözetim evinde tutulduğunu, 9'unun hastanede tedavi altında olduğunu, 43'ünün de tutuklandığını aktardı.

Fransa yönetiminin tepki çeken tasarısı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te, 13 Nisan'da ise yasaklar genişletilerek Senato'da kabul edilmişti.

Tasarı, Ulusal Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Tasarıya Senato'da eklenen maddelerle, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklıyor.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Tasarı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Fransa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Müslümanlara ait 89 ibadet yeri izleniyor - Son Dakika


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