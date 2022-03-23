Fransa'da Müslümanlara ait okulun kapatılması tepki çekti - Son Dakika
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Fransa'da Müslümanlara ait okulun kapatılması tepki çekti

23.03.2022 13:04
Fransa'da Müslümanlara ait okulun kapatılması tepki çekti

Fransa'da, 24 Ağustos 2021'de yürürlüğe giren "İslami ayrılıkçılıkla mücadele" olarak da bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında Müslümanlara ait olduğu belirtilen özel bir okulun kapatılması tepki çekti.

Fransa'da, 24 Ağustos 2021'de yürürlüğe giren "İslami ayrılıkçılıkla mücadele" olarak da bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında Müslümanlara ait olduğu belirtilen özel bir okulun kapatılması tepki çekti.

Seine-Maritime Valiliği, yakın zamanda, belirlenen eğitim yasası ve bağlı olduğu "Educ' and Valeurs" anlaşmasının dışında kaldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler yasası kapsamında Rouen kentinde bir özel okulu kapattı.

Rouen Belediye Başkanlığının yorum yapmadığı kapanmaya, ülkedeki Müslüman çevreler tepki gösterdi.

Domes&Minarets adlı oluşum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait yapıların parçalanmasına Rouen'deki okulun kapatılmasıyla devam edildiği belirtildi.

Bir Twitter kullanıcısı da ayrılıkçılık yasasının Müslümanları bir araya getiren kültürel, dini, sosyal dokuyu parçalamak, Müslümanlara yönelik "cadı avı" için bir araç olduğunun altını çizdi.

Öte yandan ilkokul seviyesinde 2014'ten bu yana varlık gösteren okulun halihazırdaki 14 öğrencisinin kayıtlarının en kısa sürede başka okullara alınacağı öğrenildi.

Seine-Maritime Valiliği, 17 Mart'ta "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının, radikal İslamcılık ve toplumsal ayrılıkçılıkla mücadele birimleri aracılığıyla bu okulları denetim altına almak için harekete geçtiği" okulun, Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler yasası kapsamında kapatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu okula Şubat ve Eylül 2021'de, bu yıl ise ocak ayında yapılan denetimlerde eğitimin yeterli titizlik ve ciddiyetle yapılmadığının belirlendiği ileri sürülerek okula gönderilen uyarıların yöneticilerce dikkate alınmaması üzerine Valiliğin okulu kapatma kararı aldığı belirtilmişti.

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Cumhuriyet, Müslüman, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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