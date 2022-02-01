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Fransa'da Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar artıyor - Son Dakika

Fransa'da Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar artıyor

01.02.2022 10:50
Fransa'da Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar artıyor

Fransa'da son 2 günde Müslümanlara yönelik art arda 2 İslamofobik saldırı yapıldı.

Fransa'da son 2 günde Müslümanlara yönelik art arda 2 İslamofobik saldırı yapıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Lot-et-Garonne bölgesinde, geçen yıl kasım sonunda açılan "helal" market-kasap, 30 Ocak gecesi ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Bon-Encontre kentindeki marketi ateşe veren saldırganlar, binanın duvarlarına 2 gamalı haç çizdi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, marketin tamamen tahrip edildiğini ancak can kaybı olmadığını bildirdi.

Savcılık "din, ırk ve etnik köken" gibi değerlere yönelik saldırılar kapsamında olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TV programları Müslümanları hedef gösteriyor

Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifinden yapılan açıklamada, bu kundaklama olayıyla bir Fransız televizyonunda yayımlanan "radikal İslamcılık" üzerine odaklanan Zone Interdite adlı program arasında bağlantı olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tür programların Müslümanları sorun gibi gösteren medya mekanizmaları olduğu ifade edilerek, "devlet İslamofobisinden" güç alan bu tür programlarda teşhir edilmelerine rağmen, Müslümanlara ait bu yerlere polis koruması sağlanmadığı vurgulandı.

Cenaze evinin önüne domuz kafası ve derisi bırakıldı

Diğer yandan, ülkenin güneybatısındaki Toulouse kentinde, içinde Müslümanlara ait bir cenaze evi de bulunan dükkanların olduğu merkezin önündeki bir trafik levhasına iç organları çıkarılmış yabani domuz kafası ve derisi asıldı.

Müslümanlara ait cenaze evinin işletmecisi Djamel Sekkak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumu polise şikayet ettiğini belirtti.

Bölgeye 6 yıl önce yerleştiğini, 3. kez İslamofobik saldırıların hedefi olduğunu ifade eden Sekkak, çocukları için endişelendiğini, Fransa'da Müslümanların durumunun giderek kötüleştiğini kaydetti.

Bölgesel Müslüman Konseyi Sözcüsü Abdellatif Mellouki de yerel medyaya yaptığı açıklamada, Toulouse gibi çok kültürlü bir kentte Müslümanlara yönelik nefretin, reddetmenin yayılmasını istemediklerini söyledi.

Mellouki, azınlık gruplara ait olsa da Fransa'da bu tür eylemlerin giderek artmaya başladığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırılar artıyor - Son Dakika
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