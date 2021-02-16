Fransa'da Müslümanları hedef aldığı için eleştirilen "Ayrılıkçılık" yasası Ulusal Meclis'te onaylandı - Son Dakika

Fransa'da öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesi sonrası hazırlanan ve Müslümanları hedef almakla eleştirilen "ayrılıkçılık" yasası Ulusal Meclis'te 151 oya karşı 347 oyla onaylandı.

Fransa'da 16 Ekim 2020'de aşırıcı bir terörist tarafından öğretmen Samuel Paty öldürülmesinin ardından aşırılık yanlısı kişi ve grupların daha kolay tespit edilmesi ve cezaların daha etkili olması için hükümet tarafından "ayrılıkçılık" yasa teklifi hazırlanmıştı. Son 3 haftadır hazırlanma aşamasında olan söz konusu yasa teklifi, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 151 "hayır", 347 "evet" oyu ile onaylandı. Söz konusu yasa ile öğretmen ve polis gibi devlet memurlarına baskı yapan ve sosyal medyada hedef gösteren kişilere ağır cezalar verilmesi öngörülüyor.

Evde eğitim yasaklanıyor

Ayrılıkçılık yasa teklifi, evde uzaktan eğitim almayı yasaklayarak, çocukların evde eğitim almasına kısıtlama getiriyor. Çocukların aile değerleri yerine cumhuriyet değerleri altında eğitim alması sağlanmak isteniyor.

Gerekli görüldüğünde bazı spor kulüplerinde "ayrılıkçı" fikir sahiplerinin tespit edilmesi sonrası kulüp kapatılması veya başına kayyum atanması öngörülüyor.

Özel sektörde başörtüsüne yasak

Kamu yararına çalışan özel şirketlerde de artık başörtüsü gibi dini simgeleri yasaklayan yasa teklifi, ayrıca derneklerin "ayrılıkçı" fikir sahipleri tespit edilmesi sonrası kapatılabilmesine de izin veriyor.

Camileri Fransa devleti idaresine alan yasa teklifi ayrıca camilere yapılan yurtdışı yardımlarını da kayda tabi tutacak.

Çoğu maddesi ile Müslümanları hedef almakla eleştirilen yasa teklifi, birçok insan hakları derneği tarafından protesto edilmişti. Ulusal Meclis'ten oy çoğunluğu ile geçen yasa teklifinin geçerli olması için Senato tarafından da onaylanması gerekecek. - PARİS