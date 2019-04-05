Son Dakika Haberleri: Fransa'da Nadir Kanser Türüne Yol Açabilen Meme Protezleri Yasaklandı

Fransa'da Nadir Kanser Türüne Yol Açabilen Meme Protezleri Yasaklandı

1 saat önce

Fransa, nadir görülen bir kanser türüyle ilişkilendirilen meme protezini yasakladı.

Fransa'da Nadir Kanser Türüne Yol Açabilen Meme Protezleri Yasaklandı, System.String[]
Fransa, nadir görülen bir kanser türüyle ilişkilendirilen meme protezini yasakladı.

BBC'nin haberine göre, Ulusal Ecza ve Sağlık Ürünleri Ajansından yapılan açıklamada, Fransa'da "nadir görülen ancak ciddi tehlike arz eden" bir kanser türüne yol açabileceği gerekçesiyle pürüzlü yüzeye sahip meme protezlerinin "önlem olarak" yasaklandığı belirtildi.

Fransa'da bu protezlerle bağlantılı 59 kanser vakasının kayıt altına alındığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği, protezlerin yüzeyindeki pürüz arttıkça, bağışıklık sistemine saldıran anaplastik büyük hücreli lenfoma riskinin yükseldiği ifade edildi.

Ajans, ayrıca pürüzlü yüzeye sahip meme protezleriyle bağlantılı anaplastik büyük hücreli lenfoma vaka sayısının, 2011'den bu yana dikkat çekici biçimde arttığına işaret etti.

Kararla Fransa, pürüzlü yüzeye sahip meme protezlerini yasaklayan ilk ülke oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:59 Kaynak: AA

Fransa, Sağlık
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