Fransa'da gösterilerin ardından ölenlerin sayısı 2'ye çıktı! Yangına müdahale eden itfaiye eri, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Fransa'da gösterilerin ardından ölenlerin sayısı 2'ye çıktı! Yangına müdahale eden itfaiye eri, feci şekilde can verdi

03.07.2023 11:53

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 719 kişi gözaltına alındı. Protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında ise 24 yaşındaki bir itfaiye eri hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanlığı, 45 polis ve itfaiye personelinin protestolarda yaralandığını bildirdi.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 719 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşında bir itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyururken, gelen acı haberle birlikte protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

45 BİN POLİS ŞİDDET OLAYLARINA MÜDAHALE EDİYOR

Fransa'da 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarına karışanlar polis tarafından gözaltına alınıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 45 bin polisin şiddet olaylarına müdahale ettiğini, protestoların başlamasından bu yana ise 719 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İTFAİYE ERİ MÜDAHALE SIRASINDA ÖLDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşındaki itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Darmanin, "Dün gece Saint-Denis'deki bir yeraltı otoparkında çok sayıda araçtan çıkan yangınla mücadele ederken, Paris İtfaiyesinde görevli 24 yaşındaki genç bir onbaşı, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti" dedi.

Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise itfaiye erinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransız medyası, protestoların şiddetinin azaldığını duyururken; Fransa İçişleri Bakanlığı 45 polis ve itfaiye personelinin protestolara müdahale sırasında yaralandığını bildirdi.

Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İLK ÖLÜM PROTESTOLARIN 4. GÜNÜNDE YAŞANDI

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtilmişti.

Kaynak: DHA
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