Fransa'da namaz kılan üniversite öğrencisine kamerayla İslamofobik taciz - Son Dakika
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Fransa'da namaz kılan üniversite öğrencisine kamerayla İslamofobik taciz

23.02.2022 23:06
Fransa'da namaz kılan üniversite öğrencisine kamerayla İslamofobik taciz

Fransa'da Reims Üniversitesinde mescit olmadığı için boş sınıfta namaz kılan Müslüman öğrenci izni dışında görüntüleri çekilerek İslamofobik tacize uğradı.

Fransa'da Reims Üniversitesinde mescit olmadığı için boş sınıfta namaz kılan Müslüman öğrenci izni dışında görüntüleri çekilerek İslamofobik tacize uğradı.

Öğrenci sendikası UNI'nin Twitter hesabından paylaşılan ve Reims kentindeki Reims Champagne-Ardenne Üniversitesinde bir sınıfta geçtiği belirtilen görüntülerde, boş sınıfta biri namaz kılarken, diğeri ayakta bekleyen iki başörtülü genç kız öğrencinin olduğu görülüyor.

Namaz kılan öğrencinin izinsiz görüntülerini çekmeye çalışan bir kişinin, ayaktaki diğer genç kızla konuşmaları dikkat çekiyor.

Namaz kılan öğrencinin arkadaşına "laik bir kurumda namaz kılmanın yasak olduğunu" söyleyen kişi, namaz kılan diğer kıza doğru yaklaşarak çekim yapıyor.

Görüntülerde ayaktaki genç kızın, kamerayı kullanan kişiye tepki göstererek, "Görüntü almaya hakkın yok!" dediği duyuluyor.

Üniversiteden "her türlü ibadet yasak" açıklaması

Reims Champagne-Ardenne Üniversitesinin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu görüntüden haberdar edildikleri, üniversitede her türlü ibadettin yasak olduğu ve olaya ilişkin iç soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma neticesinde alınacak disiplin kararları ve başlatılacak hukuki işlemlere karar verileceği aktarıldı.

"Gözdağı metodu"

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIE) de Twitter hesabından videoyu paylaşarak, izinsiz görüntü almak, taciz, ibadeti engellemek, devletin ve kamu çalışanlarının tarafsızlık yükümlülüğüyle karıştırarak laiklik ilkesini öne sürmek, olmayan bir yasağı yaymak unsurlarını taşıyan görüntülerle sindirme yönteminin pekiştirildiğini kaydetti.

Videonun başından sonuna sorun teşkil ettiği ve nefret çağrısında bulunduğu aktarılan paylaşımda, genç öğrencilerin maruz kaldığı baskıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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Kaynak: AA

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