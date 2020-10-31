Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili üçüncü kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili üçüncü kişi gözaltına alındı. Fransız basınında çıkan haberlerde, Nice'de Notre-Dame Kilisesi'nde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakının gözaltına alındığı belirtildi. 33 yaşındaki bu kişinin, dün polisin baskın yaptığı evde bulunduğu aktarıldı. Saldırıya ilişkin dün iki kişinin saldırganla temasta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti. Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti. Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

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