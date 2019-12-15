Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı - Son Dakika

Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı

6 saat önce

Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT), emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere "Noel arası" verilmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı, System.String[]

Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT), emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere "Noel arası" verilmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da 10 gündür devam eden ülke çapındaki grev hayatı felç ediyor. Fransa'da emeklilik reformuna karşı ülke çapında farklı sektörler tarafından sürdürülen grev ülkenin özellikle ulaşım sektörünü felç etti. 24 Aralık Noel gecesini akrabaları ile geçirmek için yolculuk yapacak Fransızların ulaşımsız kalma korkusu yankı buldu. Fransızlar Noel gecesi greve ara verilmesini isterken beklenen destek Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) Başkanı Laurent Berger'den geldi. Berger, grev katılımcılarına Noel günü ara verilmesi için çağrıda bulundu. Noel için greve ara verilmesi gerekildiğini dilen getiren Berger "Faturayı vatandaşlara kesmeyelim" dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) Noel için greve ara verilmesini talep etmiş, Genel İşçi Sendikası (CGT) ara verilmeyeceğini duyurmuş, Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ise bu durumu "sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.

(Özlem Kaplan/İHA)

Fransa, İşçi, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara verilmesi çağrısı yapıldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir Özel hastanenin skandalı anne ortaya çıkardı! 20 aylık bebeğin, mucize kurtuluşu

Son Dakika Haberleri
17:20 (Hava fotoğrafları) - Eminönü'nde umut kuyruğu - Son Dakika
17:20 Nepal'de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
17:20 Zonguldak'ta oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika
17:18 Babasının tüfekle öldürdüğü Rıza, toprağa verildi - Son Dakika
17:18 Konya'da hayatını kaybeden avcı için UMKE ekipleri seferber oldu - Son Dakika
16:59 Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir - Son Dakika
15:51 Özel hastanenin skandalı anne ortaya çıkardı! 20 aylık bebeğin, mucize kurtuluşu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 17:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]