Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor - Son Dakika

Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor

10.03.2021 12:34
Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor, System.String[]

Fransa'da 2 yıl önce yanan Notre Dame Katedrali'nin kulesini ve çatısını yeniden inşa etmek için 230 yıllık bin meşe ağaçları kesiliyor.

Fransa'da 2 yıl önce yanan Notre Dame Katedrali'nin kulesini ve çatısını yeniden inşa etmek için 230 yıllık bin meşe ağaçları kesiliyor. Çevreye duyarlı kişiler, katedralin restorasyonu için asırlık ağaçların kesilmesine tepki göstererek teknoloji temelli ve tüm yaşamlara uygun alternatif bir restorasyon çözümü bulunmasını istedi.

Fransa'da Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları devam ederken, ülkede bulunan özel ve halka açık 200'den fazla ormandaki asırlık bin meşe ağacının, katedralin 2 yıl önceki yangında hasar gören kulesi ve çatısını yeniden inşa etmek için kesileceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü ağaç uzmanları, Berce eski kraliyet ormanında, 96 metrelik katedral kulesinin 19. yüzyılda Eugene Viollet-le-Duç tarafından tasarlandığı gibi yeniden inşa edilmesi için kullanılacak asırlık meşe ağaçlarını motorlu testere ile kesmeye başladı. Şimdiye kadar yaklaşık 200 yıllık ve 7 ton ağırlığında 8 meşe ağacı kesildi.

Ormancılık komisyonunun ticari direktörü Aymeriç Albert, 200 yıllık meşe ağacının biçilmiş gövdesi hakkında "Olağanüstü, tamamen düz ve hiçbir kusuru yok " dedi.

BİR MEŞE 15 EURO DEĞERİNDE

Bu ayın 15'ine kadar kesilecek olan bin meşe ağacının en az 1 metre genişliğinde ve 18 metre uzunluğunda olması gerektiği bildirildi. Her biri yaklaşık 15 bin euro değerinde olan meşeler, şekle sokulmadan önce 12 ila 18 ay kurumaya bırakılacak.

"Tüm yaşamlara uygun alternatif bir restorasyon çözümü bulun"

Katedralin restorasyonu için asırlık meşelerin kesilmesi çevreye duyarlı kişilerin tepki göstermesine neden oldu. ABD'de yaşayan bir vatandaş, katedralin restorasyonu için asırlık ağaçların kesilmesi yerine teknoloji temelli bir çözüm bulunması için imza toplayarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a göndermek üzere mektup yazdı. Şu ana kadar 5 binden fazla imza toplanan mektupta, "Meşe ağacı, tüm ekosistemlerin desteklenmesi ve hayatta kalması için büyük öneme sahip. Tek bir meşe, binlerce kuş, böcek ve hayvan türü için yiyecek, barınak ve yaşam alanı sağlıyor. Bugün büyük ölçüde geliştirilmiş bilgi birikimi ve kaynaklarımızla Notre Dame'ın tarihini ve ayrıca meşelerin geleceğini korumak aynı anda mümkün. Fransa'nın yenilikçiliğe ve çevreye olan bağlılığını dünyaya göstermek ve 21. yüzyılda restorasyon için ekolojik fikirli bir model sunmak için Notre Dame'ı meşe ağaçlarından ve ağaçlara bağlı sayısız hayattan ödün vermeden yeniden inşa etmekten daha iyi bir fırsat olabilir mi? Lütfen tüm yaşamlar için uygun olacak bir alternatif restorasyonu çözümü bulun" ifadeleri yer aldı.

Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi ile birlikte Notre Dame de Paris, Paris'in en ikonik yapılarından biridir. Katredalde 15 Nisan 2019'da yangın çıkması sonucu çatı tamamen çökmüş ve kule yıkılmıştı.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor
Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor
Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor
Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor
Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor

Notre Dame Katedrali, Pazartesi, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşası için asırlık meşe ağaçları kesiliyor - Son Dakika


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