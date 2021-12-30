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Fransa'da nüfus artış hızı düşmeye devam ediyor - Son Dakika

Fransa'da nüfus artış hızı düşmeye devam ediyor

30.12.2021 15:25
Fransa'da nüfus artış hızı düşmeye devam ediyor

Fransa'nın nüfus artış hızı düşmeyi sürdürüyor.

Fransa'nın nüfus artış hızı düşmeyi sürdürüyor.

Fransız Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünden (INSEE) yayımlanan verilere göre, deniz aşırı toprağı Mayotte hariç Fransa'nın, 1 Ocak 2019 itibarıyla toplam nüfusu 66 milyon 988 bin oldu.

Nüfus artış hızının 2008-2013 yıllarında yüzde 0,5 olduğu ülkede, bu oran 2013-2019 yıllarında yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçti.

Fransa'nın genel nüfus artsa da nüfus artış hızının düşmesinin temel nedeni olarak, doğurganlık oranındaki azalma gösteriliyor.

Doğurganlık oranı düşüyor

Ülkede göçe bağlı olarak nüfus artış hızı yüzde 0,1 yükseliş kaydetse de doğal doğum oranı yüzde 0,1 kayıpla yüzde 0,3'e geriledi.

Başkent Paris'te doğurganlık oranında artış olsa da göçe bağlı olarak başkent ve çevresinde nüfus her yıl yüzde 0,5 azalıyor.

Paris'ten ayrılan her 10 haneden 6'sı başkentin çevresine yerleşirken 4'ü başka bölgelere göç ediyor.

Yenidoğan sayısı 75 yılın en düşük seviyesinde

Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede.

Ülkede Kovid-19 salgınının etkisinin hissedildiği 2020'de yenidoğan sayısında, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük artış kaydedilmişti.

Geçen yıl sadece 740 bin bebeğin dünyaya geldiği Fransa'da 2019'da yüzde 1,86 olan doğum oranı, 2020'de son 75 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşerek yüzde 1,84 olarak kayıtlara geçmişti.

Fransa'da en son İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılında yapılan sayımda yenidoğan sayısı 700 binin altında kaydedilmişti.

Bebek oranını düşüren bir etken de kürtaj

Bununla birlikte ülkede kürtaj vakalarının artması, doğum oranını düşüren en büyük nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fransa'da 2019 yılında 232 binden fazla kürtaj yapılarak bu alanda tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılmıştı.

Fransa'da en son 2013 yılında yapılan sayımda ülke nüfusu 66 milyon olarak belirlenmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Yenidoğan, Fransa, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da nüfus artış hızı düşmeye devam ediyor - Son Dakika


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