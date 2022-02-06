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Fransa'da nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Fransa'da nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı

06.02.2022 22:44
Fransa'da nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı

Fransa'nın güneyindeki Cruas-Meysse nükleer santralinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Cruas-Meysse nükleer santralinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

France Bleu'nün haberine göre, devlete ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF'nin Cruas-Meysse'de bulunan nükleer santralinde, makine odasının havalandırma kanalında ısınma nedeniyle yangın alarmı çalıştı.

Nükleer santrale sevk edilen 3 itfaiye ekibi ve EDF ekipleri, çıkan yangını 1 buçuk saat içinde kontrol altına aldı.

EDF yetkilileri, ilk incelemelere göre reaktörün havalandırma kanalının eriyerek duman çıkmasına neden olduğunu, kanalın değiştirilmesi gerektiğini ancak bunun elektrik üretimini etkilemeyeceğini aktardı.

Yangının çıktığı bölümün dahil olduğu 1 numaralı reaktörün ulusal elektrik ağına bağlı olduğunu ve normal şekilde işlediğini kaydeden yetkililer, diğer reaktörlerin olaydan etkilenmediğini belirtti.

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France Bleu, Nükleer, Yangın, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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