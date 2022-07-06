Fransa'da Nupes ittifakı hükümete karşı gensoru önergesi sundu

Fransız basınında yer alan habere göre, Borne'un yerel saat ile 15.00'te Ulusal Meclis'te başlayan Genel Siyaset Konuşması öncesi Nupes, Anayasa'nın 49. maddesine dayanarak, Borne ve hükümetine karşı meclise gensoru önergesi sundu.

Fransa 'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'yi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes), Fransa Başbakanı Elisabeth Borne hükümetine karşı gensoru önergesi verdi.

Kaynak: AA

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