Fransa'da Nupes ittifakı hükümete karşı gensoru önergesi sundu - Son Dakika
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Fransa'da Nupes ittifakı hükümete karşı gensoru önergesi sundu

06.07.2022 17:09
Fransa'da Nupes ittifakı hükümete karşı gensoru önergesi sundu

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'yi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes), Fransa Başbakanı Elisabeth Borne hükümetine karşı gensoru önergesi verdi.

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'yi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes), Fransa Başbakanı Elisabeth Borne hükümetine karşı gensoru önergesi verdi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Borne'un yerel saat ile 15.00'te Ulusal Meclis'te başlayan Genel Siyaset Konuşması öncesi Nupes, Anayasa'nın 49. maddesine dayanarak, Borne ve hükümetine karşı meclise gensoru önergesi sundu.

Gensoru önergesi 577 sandalyeli mecliste salt çoğunluğun oyunu alması (289 milletvekili) durumunda, Başbakan'ın hükümetiyle birlikte cumhurbaşkanına istifasını sunması gerekiyor.

Nupes'ten yapılan açıklamada, Borne'un Genel Siyaset Konuşması'nı meclisin güven oyuna sunmaması nedeniyle, gensoru önergesi sunmaya karar verdiklerini belirtti.

Nupes'in gensoru önergesine diğer muhalefet partilerinin destek vermesi beklenmiyor.

Ülke tarihinde yalnızca 1962'deki gensoru önergesi kabul edilmişti.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

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