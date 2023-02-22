Fransa'nın Saint-Jean-de-Luz şehrinde bir lisede görev yapan İspanyolca öğretmeni, 16 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenci gözaltına alınırken, yetkililer öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fransa'da öğrencisinin bıçakladığı öğretmen öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.