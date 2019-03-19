Fransa'da Öğretmenler Eğitim Yasa Tasarılarını Protesto Etti

Fransa'da yüzlerce öğretmen memurların satın alma gücünün artmasını talep ederek eğitim alanındaki yasa tasarılarını protesto etti, 176 okul grev nedeniyle kapatıldı.

Fransa'da yüzlerce öğretmen memurların satın alma gücünün artmasını talep ederek eğitim alanındaki yasa tasarılarını protesto etti, 176 okul grev nedeniyle kapatıldı.



Fransa'nın birçok şehrinde yüzlerce öğretmen memurların satın alma gücünün artması ve eğitim alanındaki yasa tasarılarını protesto etmek için grev yaptı. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 32.69'u greve katıldı. Ulusal Üniteler Öğretmenler Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 176 okul grev nedeniyle kapatıldı.



Kamu hizmeti projesinin öğretmen sayısının 2022'ye kadar 120 bine azaltma hedefi olduğunu dile getiren öğretmenler, Banquier yasa tasarısını protesto ediyor. Yasa tasarısı eğitimin 3 yaşından itibaren zorunlu olmasını ve ana okulların orta okulların veya liselerin yetkisi altında olmasını öneriyor.



Greve katılan Emmanuelle Cazach isimli öğretmen, "2020 yılında matematik, Fransızca ve sanat alanlarında 5 mesleğin silinme riski var. Zaten eksik eğitim gören çocukların öğretim saatleri düşmesi bekleniyor. Tabi ki bu gelişmelerden bakanların, öğretmenlerin veya gazetecilerin çocukları etkilenmeyecek" dedi.



Chloe Cilia isimli ana okul öğretmeni ise, "Bizi endişelendiren ana okul müdürlüğü mesleğinin silinmesi. Okul müdürü ile görüşmek isteyen ebeveynler bölgelerinde bulunan orta okul veya liselere gitmek zorunda kalacak, ebeveynlerin ana okullarıyla bağlantısı silinecek" ifadesini kullandı. - PARİS

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