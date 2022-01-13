Fransa'da okullardaki Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Son Dakika

Fransa'da okullarda uygulanan Kovid-19 önlemlerine karşı ülke genelinde grev ve protesto gösterileri yapıldı.

Ülkedeki çok sayıdaki sendikaların çağrısıyla başkent Paris'te Senato'nun yakınındaki Edmond Rostand Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Eğitim Bakanlığına kadar yürüdü.

Hükümetin okullarda uyguladığı önlemleri ve bunların sürekli değişkenlik göstermesini protesto eden göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Eylemciler, okullarda önlemlerin hafifletilmesini ve imkanların güçlendirilmesini talep etti.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilere öğretmenler ve bakanlık personelleri katılırken, Paris'teki eylemde aralarında cumhurbaşkanı adayları Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin lideri Jean-Luc Melenchon ve Yeşiller Partisinin Başkanı Yannick Jadot'un bulunduğu birçok siyasetçi yer aldı.

Birçok öğretmen, eğitim konusunda pasif kaldığını ileri sürdüğü Hidalgo'yu yuhaladı.

Fransa'da ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine göre bir öğrencide virüs tespit edilmesi halinde sınıftaki tüm öğrencilerin 5 günde 3 test yaptırması gerekiyor.

Öğretmenler ve bakanlık personellerinin uygulanan önlemler nedeniyle çalışma şartlarının zorlaşmasından ve imkanların yetersizliğinden şikayet ettiği belirtildi. Ayrıca öğretmenlerin Kovid-19'a yakalanmasının ardından onların yerine geçici süreliğine yeni öğretmen görev yapmıyor. Bu durumun öğretmenleri ve velileri rahatsız ettiği aktarıldı.

Başbakan Jean Castex, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, öğrencilerde virüs tespit edilmesi nedeniyle ülke genelinde 10 bin 400 sınıfın kapatıldığını belirtmişti.