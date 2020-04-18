Fransa'da ölü sayısı 19 bin 323'e ulaştı - Son Dakika

Fransa'da korona virüsten son 24 saatte 642 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 19 bin 323'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 642 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 19 bin 323'e ulaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeni ile 642 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 323'e ulaştığı açıklandı. Bakanlık, aktif korona virüs vaka sayısının 92 bin 663 kişi olduğunu dile getirirken, 5 bin 833 kişinin ise yoğun bakımda yattığını açıkladı.

Öte yandan Bakanlık, korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuşan kişi sayısının 35 bin 983'e ulaştığını açıklarken, 4 gündür vaka sayısında azalma olduğunu kaydetti.

(İHA)