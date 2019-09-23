Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı

Fransız ilaç şirketi Servier'in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan "Mediator" isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris'te bugün başladı.



Davaya müdahil olarak katılanların ve suçlananların çokluğu nedeniyle, düzenlenecek 110 duruşmanın 6 ay sürmesi bekleniyor.