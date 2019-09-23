Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı
21 dakika önce
Fransa’da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı.
Fransız ilaç şirketi Servier’in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan “Mediator” isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris’te bugün başladı.
Fransız ilaç şirketi Servier'in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan "Mediator" isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris'te bugün başladı.
Davaya müdahil olarak katılanların ve suçlananların çokluğu nedeniyle, düzenlenecek 110 duruşmanın 6 ay sürmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:00
Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü