Son Dakika Haberleri: Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı
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Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı

21 dakika önce

Fransa’da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı. Fransız ilaç şirketi Servier’in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan “Mediator” isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris’te bugün başladı.

Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten ilaç şirketi aleyhine açılan dava başladı, System.String[]

Fransız ilaç şirketi Servier'in ürettiği ve yan etkilerinden dolayı yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan "Mediator" isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan dava Paris'te bugün başladı.


Davaya müdahil olarak katılanların ve suçlananların çokluğu nedeniyle, düzenlenecek 110 duruşmanın 6 ay sürmesi bekleniyor.

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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:00 
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