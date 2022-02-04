Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı - Son Dakika

Fransa'da Kovid-19 Omicron varyantına bağlı personel eksikliği nedeniyle, defin işlemlerinin yapılması için ailelere tanınan yasal süre artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Fransa'da defin ve krematoryum işlem süreleri 6 günden 14 güne kadar uzatılabilecek.

Karara, Omicron varyantına bağlı cenaze sektörü personeli arasında Kovid-19 vaka ve temaslı sayısının artması gerekçe olarak gösterildi.

Salgının hızla yayılmasının cenaze hizmetlerinin devamlılığını sağlamada zorluk oluşturması nedeniyle bu karara gidildiğine vurgu yapıldı.

Karar, 3 ay geçerli olacak.