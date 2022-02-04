Üye Girişi
Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı - Son Dakika

Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı

04.02.2022 14:34
Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı

Fransa'da Kovid-19 Omicron varyantına bağlı personel eksikliği nedeniyle, defin işlemlerinin yapılması için ailelere tanınan yasal süre artırıldı.

Fransa'da Kovid-19 Omicron varyantına bağlı personel eksikliği nedeniyle, defin işlemlerinin yapılması için ailelere tanınan yasal süre artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Fransa'da defin ve krematoryum işlem süreleri 6 günden 14 güne kadar uzatılabilecek.

Karara, Omicron varyantına bağlı cenaze sektörü personeli arasında Kovid-19 vaka ve temaslı sayısının artması gerekçe olarak gösterildi.

Salgının hızla yayılmasının cenaze hizmetlerinin devamlılığını sağlamada zorluk oluşturması nedeniyle bu karara gidildiğine vurgu yapıldı.

Karar, 3 ay geçerli olacak.

YORUMLAR
500

Omicron, Cenaze, Gazete, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:06 Fırın çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar! Talihsiz adam yaşam mücadelesi veriyor
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:40:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Omicron'a bağlı yasal defin süresi aralığı uzatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement