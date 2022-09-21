Fransa siyasetinde "kadına şiddet" tartışması büyüyor - Son Dakika
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Fransa siyasetinde "kadına şiddet" tartışması büyüyor

21.09.2022 18:58
Fransa siyasetinde "kadına şiddet" tartışması büyüyor

Fransa'da önde gelen sol ve ekolojik partilerden 2 siyasetçinin, "kadına şiddet" meselesinde isimlerinin geçmesi bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.

Fransa'da önde gelen sol ve ekolojik partilerden 2 siyasetçinin, "kadına şiddet" meselesinde isimlerinin geçmesi bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, eski kız arkadaşına psikolojik şiddet uyguladığı iddiasının ardından Yeşiller Partisi (EELV) Meclis Grup Eş Başkanı Julien Bayou'nun bu görevi dün askıya alınmıştı.

Franceinfo'ya konuşan EELV milletvekili Sandra Regol, Bayoun'un eş başkanlığının "geçici" olarak askıya alındığını kaydederek, Bayou'nun EELV partisinin genel sekreteri olmaya devam ettiğini söyledi.

Regol, şiddete karşı parti komisyonlarının bu iddialara ilişkin yakın zamanda Bayou'yu sorgulayacağına işaret etti.

Aynı kanalda farklı bir programda konuşan, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) önde gelen ismi Jordan Bardella, iki siyasetçinin adının anıldığı kadına şiddet meselelerine ilişkin, "solun ahlaki çöküşü" yorumunda bulundu.

Öte yandan, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partisi koordinatörü milletvekilli Adrien Quatennens, 18 Eylül'de Twitter'dan yayımladığı açıklamada, boşanma sürecinde olduğu eşiyle yaşadığı tartışmalara atıfta bulunmuş ve eşine tokat attığını itiraf etmişti.

Quatennens, LFİ koordinatörlüğünden çekildiğini belirmişti.

Ardından, LFİ lideri Jean-Luc Melenchon'un paylaştığı, Quatennens'ın her şeyi üstlendiğini ve onun cesaretini selamladığını ifade ettiği tweet çokça eleştirilmişti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, basının Melenchon'un tweetine ilişkin sorusuna, "Tabii ki aile içi şiddeti normalleştiren birinin olması son derece şoke edici." yanıtını vermişti.

Liberation gazetesinde 20 Eylül'de 500'den fazla feministin yayımladığı bildiride, Quatennens'ın milletvekilliği görevinden de istifa etmesi talep edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa siyasetinde 'kadına şiddet' tartışması büyüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa siyasetinde "kadına şiddet" tartışması büyüyor - Son Dakika
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