Fransa'da ortalık savaş alanına döndü! Nice taraftarı, Marsilyalı futbolculara tekme tokat saldırdı

Fransa'da futbol adına skandal bir gece yaşandı. Nice- Marsilya maçında sahaya inen taraftarlar Marsilyalı futbolculara saldırıda bulundu.
Marsilya futbolcusu Dimitri Payet tribünden atılan yabancı maddeleri yeniden taraftarlara doğru atınca ortalık karıştı. Nice taraftarları sahaya inerek Marsilyalı futbolculara saldırdı. İki takımda soyunma odasına gitti. Oyun bir süre durduktan sonra Nice tekrar sahaya çıktı ancak Marsilya ekibi sahaya çıkmayı reddetti. Marsilya'nın hükmen mağlup olması bekleniyor.
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