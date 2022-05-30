Fransa'da ötenazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü - Son Dakika
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Fransa'da ötenazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü

30.05.2022 19:07
Fransa'da ötenazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü

Fransa'da Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren katil balinaya sağlığının bozulması nedeniyle dün ötenazi uygulanacağının açıklanmasının ardından çevreci grup Sea Shepherd, katil balinanın doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.

Fransa'da Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren katil balinaya sağlığının bozulması nedeniyle dün ötenazi uygulanacağının açıklanmasının ardından çevreci grup Sea Shepherd, katil balinanın doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.

Fransa'nın Normandiya kentinde iki hafta önce Seine Nehri'ne yanlışlıkla giren 4 metre uzunluğundaki katil balina nehirde mahsur kalmış, sesli uyarılar ile balinayı denize geri döndürme planı başarısız olunca uzmanlar balinanın ciddi şekilde hasta olduğu sonucuna varmış ve hayvana ölümcül hastalığı nedeniyle ötenazi uygulanacağını bildirmişti. Çevreci grup Sea Shepherd tarafından yapılan açıklamada, ötenazi yapılması planlanan katil balinanın doğal nedenlerle öldüğü bildirilerek, otopsi yapılacak olan balinanın zarar görmemesi için başında nöbet tuttuklarını açıkladı. Kurtarma ekibinin balinayı kıyıya taşıması bekleniyor.

KATİL BALİNANIN KARA MANTAR HASTALIĞINA YAKALANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yetkililer, 2 hafta boyunca gözlemledikleri katil balinanın sağlığının bozulduğunun anlaşılmasının ardından sesli uyarılar ile kurtarma operasyonu düzenlemişti. Uzmanlar, balığın deniz memelilerinde bulunan yeni bir hastalık olan kara mantar hastalığına (Mukormikoz) yakalandığını ifade ederek, ses uyaranlarına yanıt vermediğine, uyanık olmadığına ve yönelim bozukluğu sergilediği sonucuna varmıştı.

(İHA)

Fransa'da ötenazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü
Fransa'da ötenazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü
Fransa'da ötenazi yapılması planlanan katil balina doğal nedenlerle öldü

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Kaynak: İHA

Normandiya, Mantar, Fransa, Güncel, Son Dakika

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