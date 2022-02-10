Üye Girişi
Fransa'da "Özgürlük Konvoyu"nun Paris'e girişi yasaklandı - Son Dakika

Fransa'da "Özgürlük Konvoyu"nun Paris'e girişi yasaklandı

10.02.2022 13:34
Fransa'da "Özgürlük Konvoyu"nun Paris'e girişi yasaklandı

Fransa'da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan araç konvoyunun başkent Paris'e girişinin yasaklandığı bildirildi.

Fransa'da, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla yola çıkan araç konvoyunun başkent Paris'e girişinin yasaklandığı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın kente varması beklenen "Özgürlük Konvoyu"nun başkentte eylem yapmasının kamu düzenini bozma riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişinin yasaklandığı belirtildi.

Konvoyun Paris'te trafik akışını bozmasını önlemek adına özel tedbirler alınacağı aktarılan açıklamada, kamu trafiğine açık olan yolu engelleyenlerin 2 yıla kadar hapis ve 4 bin 500 avro para cezası ile 3 yıla kadar ehliyetinin askıya alınması yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Fransa'daki Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, ülkenin farklı kentlerinden yola çıkarak hafta sonu Paris'e varmayı hedefliyordu.

Konvoy, eylemlerini Paris'in ardından gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdürmeyi planlıyordu.

YORUMLAR
500

Özgürlük Konvoyu, Tragger, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 'Özgürlük Konvoyu'nun Paris'e girişi yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:27 Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:14 Koyunu 8 ayaklı kuzu doğurmuştu! Minik kuzu ölünce sahibi hüngür hüngür ağladı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
12:57 Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
11:46 Türkiye'nin en değerli banknotu açık artırmada: Açılış fiyatı 800 bin lira
12:38 Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da "Özgürlük Konvoyu"nun Paris'e girişi yasaklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement