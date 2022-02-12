Fransa'da "Özgürlük Konvoyu"nun Paris'e girişini engellemek için sıkı tedbirler alındı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, eylem yapmasını yasakladığı "Özgürlük Konvoyu"nun başkente girişini engellemek için farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturdu.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Fransa'nın farklı kentlerinden yüzlerce kilometre yol yaparak Paris'e geldi ancak polis engeliyle karşılaştı.

Paris'e çeşitli giriş noktalarında, dün akşamdan bu yana kontrol noktaları oluşturan polis, Saint-Cloud kapısında 450 araçlık, Champerret kapısında 30 araçlık, Maillot kapısında ise 20 araçlık konvoya müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yasağa rağmen eyleme katılan konvoya ait 283 aracın sürücüsüne para cezası kesildiği belirtildi.

Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yapıyor.

Başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, olası şiddet olaylarına karşı 3 zırhlı araç hazır tutuluyor.

Özel araç ve kamyon sürücüleri, geceyi Paris yakınlarında geçirmişti.

Paris Emniyet Müdürlüğü "Özgürlük Konvoyu"nun Paris'te eylem yapmasının kamu düzenini tehdit riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişini yasaklamıştı. Paris İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.

Fransa'daki Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Paris'ten sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeyi hedefliyordu.

Konvoy, Paris'in ardından Brüksel'de de yasaklanmıştı.