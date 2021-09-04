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Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi - Son Dakika

Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi

04.09.2021 17:48
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında çocuk ve göçmenlerin de olduğu 1204 evsiz, Paris ve Ile-de-France Valiliği önünde kurdukları çadırlarda bekleyişlerinin 4'üncü gününde geçici konaklama imkanı sağlanmak üzere tahliye edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında çocuk ve göçmenlerin de olduğu 1204 evsiz, Paris ve Ile-de-France Valiliği önünde kurdukları çadırlarda bekleyişlerinin 4'üncü gününde geçici konaklama imkanı sağlanmak üzere tahliye edildi.

Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'nın da aralarında bulunduğu Collectif Requisitions adlı oluşumun desteğiyle, 1 Eylül Çarşamba günü Valilik önündeki Andre- Citroen parkında çadır kuran ve sayıları 1200'ü geçen göçmen ve evsizlerin durumu, yetkililer tarafından dikkate alındı.

AA'nın da sorunlarına çözüm için mikrofon uzattığı göçmen ve evsizler, kalıcı konaklama imkanı sağlanıncaya kadar polis eşliğinde parktan tahliye edilerek geçici barınma merkezlerine alındı.

Utopia 56'dan yapılan açıklamada, alandakilerin ısrarlı bekleyişi ve girişimler sonucu çözüm kapısının aralandığı ifade edildi.

"Bu yaşananlar baştan beri böyle olmamalıydı. Bu küçük bir zafer." değerlendirmesi yapılan açıklamada, bu seferberliğin amacının alandaki evsiz, kadın, erkek ve çocukların durumunu görünür kılmak, sonunda onların insana yakışır ve kalıcı barınma imkanına erişebilmelerini sağlamak olduğu kaydedildi.

Parktaki evsizlere bu süre boyunca çeşitli yardım dernekleri aracılığıyla belli aralıklarla ihtiyaç ve gıda dağıtımı yapılmıştı.

Aralarında Afganistan, Fildişi Sahili, Eritre, Etiyopya, Fransa, Gine, Fas, Rusya, Sudan gibi ülkelerden evsiz ve göçmenlerin olduğu, ilk başta 600 kadar kişi 1 Eylül Çarşamba günü Paris ve Ile-de-France Valiliği önünde kalıcı barınma sağlanması amacıyla çadır kurmuştu. Eylemin 4'üncü gününde alandaki evsizlerin sayısı artarak 1200'ü geçmişti.

"Collectif Requisitions"ın evsizler için düzenlediği 10. eylem bugün polislerin müdahalesiyle son buldu.

Oluşum tarafından Aralık 2020'den bu yana yapılan eylemler sayesinde 3 bin 600'den fazla evsize barınma sağlandığı belirtiliyor.

Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi

Citroen, Fransa, Eylül, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi - Son Dakika


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