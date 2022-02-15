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Fransa'da parlamento "Harki"lerin tanınması için hazırlanan yasa tasarısını onayladı - Son Dakika

Fransa'da parlamento "Harki"lerin tanınması için hazırlanan yasa tasarısını onayladı

15.02.2022 21:37
Fransa'da parlamento "Harki"lerin tanınması için hazırlanan yasa tasarısını onayladı

Fransa'da parlamento, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında yer alan Cezayirlilerin (Harki) tanınması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Fransa'da parlamento, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında yer alan Cezayirlilerin (Harki) tanınması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Tasarıda Cezayir'i terk ederek Fransa'ya gelmek zorunda kalan 90 bin "Harkinin" maruz kaldığı insanlık dışı muameleler kabul edildi.

Harkilere mağduriyetlerinin giderilmesi için maddi tazminat verilmesi öngörülen tasarıya göre yaklaşık 50 bin Harkinin her birine 2 bin ila 15 bin avro ödeme yapılması planlanıyor.

Bunun toplam maliyetinin 310 milyon avro olduğu belirtildi.

Tasarıya göre bu konuda çalışma yapmak üzere bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, ayrıca Harkilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusundaki taleplerini hükümete iletebilecek.

Macron Harkilerden özür dilemişti

Macron, 20 Eylül 2021'de Elysee Sarayı'nda Harkileri kabul ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda Fransa'nın yanında savaşanlara minnettarlığını ifade ederek, "Terk ettiğimiz savaşçılardan, hapse giren ailelerinden özür diliyorum." demişti.

Fransa'nın, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Harkilere, eş ve çocuklarına karşı vefa borcunu ödemekte başarısız olduğunu belirten Macron, bir yasa çıkararak Harkilerin tanınması ve haklarının verilmesini sağlayacaklarını kaydetmişti.

1954-1962 yıllarında verilen Bağımsızlık Savaşı sırasında, Fransız ordusunda görev alan ve Harkiler adı verilen on binlerce Cezayirli, mücadeleyi Cezayir'in kazanması üzerine aileleriyle ülkeyi terk ederek Fransa'ya göçmek zorunda kalmıştı.

Cezayir, 8 yıllık savaşın ardından 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Fransa'da 2003'ten bu yana her yıl 25 Eylül, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa'nın yanında yer alan Harkileri anma günü olarak kutlanıyor.

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Bağımsızlık, Parlamento, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da parlamento 'Harki'lerin tanınması için hazırlanan yasa tasarısını onayladı - Son Dakika


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