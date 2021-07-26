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Fransa'da Parlamento tartışmalı Kovid-19'la mücadele yasa tasarısını onayladı - Son Dakika

Fransa'da Parlamento tartışmalı Kovid-19'la mücadele yasa tasarısını onayladı

26.07.2021 04:07
Fransa'da Parlamento tartışmalı Kovid-19'la mücadele yasa tasarısını onayladı, System.String[]

Fransa'da Senato ve Ulusal Meclisin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele yasa tasarısı metninde uzlaşmasının ardından Ulusal Mecliste oylanarak Parlamentoda kabul edildi.

Fransa'da Senato ve Ulusal Meclisin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele yasa tasarısı metninde uzlaşmasının ardından Ulusal Mecliste oylanarak Parlamentoda kabul edildi.

Senatodan değişikliklerle geçtikten sonra, senatör ve milletvekilleri tarafından oluşturulan karma komitede üzerinde anlaşılan ortak metin Ulusal Mecliste oylandı.

Yasa tasarısı, 60'a karşı 156 oyla kabul edildi. Yasa uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek.

Yasanın son hali, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere yönelik Kovid-19 aşısı zorunluluğunu koruyor. Yasa, son değişiklikle hükümetin istediği gibi 31 Aralık'a kadar değil 15 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiren yasanın son halinde, ruhsat uygulaması alışveriş merkezlerinde geçerli olmayacak.

Kovid-19 sağlık ruhsatı, restoranların ve diğer kapalı mekanların açık kısımlarında da gerekli olacak ve 18 yaşından küçükler ruhsattan muaf tutulmayacak.

Kovid-19 ruhsat kontrolü yapacak yetkili yelpazesini genişleten yasanın son halindeKovid-19 hastalarının zorunlu karantinasını aynen korunuyor ancak izolasyon kontrolü polisten tıbbi ekiplere devrediliyor.

Senatörlerin isteğiyle yasada yer alan temel değişiklik, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Kovid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanların işten çıkarma izninin kaldırılması oldu. İşverenler, Kovid-19 aşısı veya ruhsatı sunmayan işçilerinin sadece maaşlarını vermeyebilecek.

Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, dün Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

Yasa Tasarısı, Aralık, Senato, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Parlamento tartışmalı Kovid-19'la mücadele yasa tasarısını onayladı - Son Dakika


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