Son Dakika Haberleri: Fransa'da Patlama

Fransa'da Patlama

1 saat önce

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.

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Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon'un Villeurbanne banliyösünde Claude Bernard Üniversitesinin Doua kampüsünün bir binasının çatısında önce yangın çıktı, ardından 3 gaz şişesi patladı.

Haberlerde, patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Lyon, Fransa, Güncel
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