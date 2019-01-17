Fransa'da Patlama
1 saat önce
Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.
Fransa
'nın Lyon
kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon'un Villeurbanne banliyösünde Claude Bernard Üniversitesinin Doua kampüsünün bir binasının çatısında önce yangın çıktı, ardından 3 gaz şişesi patladı.
Haberlerde, patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:31 Kaynak: AA
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