Son Dakika Haberleri: Fransa'da patlama: En az 6 yaralı

Fransa'da patlama: En az 6 yaralı

6 saat önce

Fransa'nın Lyon kentindeki bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa'da patlama: En az 6 yaralı, System.String[]
Fransa'nın Lyon kentindeki bir meydanda yaşanan bir patlama sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransa'nın Lyon kentinde sebebi henüz bilinmeyen patlama meydana geldiği öğrenildi. En az 6 kişinin yaralandığı bildirilen patlamanın Lyon'un ünlü Bellecour Meydanı'nda gerçekleştiği aktarıldı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken patlamanın henüz terör bağlantısı olup olmadığı belirlenemedi.
(Özlem Kaplan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:35 Kaynak: İHA
Lyon, Fransa, Güncel
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