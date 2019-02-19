Fransa'da Pes Dedirten Talep
1 saat önce
Fransa'da bir grup milletvekili, İsrail devleti karşıtlığının suç sayılması için yasa çıkarılmasını talep etti.
Fransa
'da bir grup milletvekili, İsrail
devleti karşıtlığının suç sayılması için yasa çıkarılmasını talep etti.
Fransa'da birçok partinin vekili İsrail devletine karşı düşmanlığın cezalandırılması için meclis oylamasına yasa teklifi sunulacağını açıkladı. Haftalardır İsrail devleti düşmanlığının suç sayılması için yeni bir yasa üzerinde çalıştığı öğrenilen vekiller, yasa teklifini meclise bir an önce sunmaya hazırlanıyor. Farklı partiden yaklaşık 30 vekil, üzerinde çalıştıkları yasanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un Yahudi Kurumları Temsil Konseyinin (CRİF) düzenlediği yemeğe katılmasından önce netleşeceğini duyurdu. Hükümet
partisi LREM (Yürüyen Cumhuriyet) vekili Sylvain Maillard yaptığı açıklamada "İsrail düşmanlığı Yahudi düşmanlığının yeni şekildir" dedi. Öte yandan Kudüs
'te 2008 yılında Fransa Onur Nişanı alan ve İsrail'e yerleşip İsrail vatandaşlığını alan duayen gazeteci Charles Enderlin, Twitter
üzerinden yasayı eleştirdi ve "Fransa'da siyonizm karşıtlığını suçlayan bir yasa mı? İsrail aşırı sağı ve milliyetçileri tarafından siyonizm karşıtı olmakla suçlanan biri olarak sanırım ben de İsrail siyaseti hakkındaki analizlerim sebebiyle bu yeni yasadan ötürü cezalandırılacağım" paylaşımı yaptı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:06 Kaynak: İHA
DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu
Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
Doğuş Grubu'nun Patronu Ferit Şahenk, Bir Otelini Daha Satıyor