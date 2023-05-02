Fransa'da PKK sempatizanları oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da PKK sempatizanları oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı

02.05.2023 23:38

Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü sempatizanları, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy vermeye gelen Türk vatandaşlara saldırdı. Olayda 1 çocuk yaralanırken çıkan olaylarda polis, saldırganları durdurmak göz yaşartıcı gaz kullandı.

Marsilya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 27 Nisan'dan bu yana oy kullanma işlemleri devam ediyor.

PKK SEMPİTİZANLARI TÜRK VATANLARINA SALDIRDI

Diplomatik kaynaklara göre, dün terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı olayda 1 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa dikiş atıldı.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI

Fransız polisi olay yerinde güvenliği sağlamakta zorlandı. Olay yerindeki polis, terör örgütü sempatizanlarının saldırısını durdurmak ve PKK sempatizanlarını gözaltına almak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı

TÜRK VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Kaynaklar, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin, Marsilya Başkonsolosluğunun ve Fransız güvenlik güçlerinin, sandık başına giden Türk vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, bu sabah saldırının gerçekleştiği yere gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elleri sopalı terör örgütü PKK sempatizanlarının kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan oy vermeye gelen Türk vatandaşlarına saldırdığı görülüyor.

Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı

OY VERME İŞLEMİ 9 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Fransa'da başkent Paris'e ilaveten Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

FRANSA, EN ÇOK TÜRK SEÇMENİN BULUNDUĞU 2. ÜLKE

Fransa, Almanya'nın ardından "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda. Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Marsilya, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da PKK sempatizanları oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Gönül ilişkisi yaşadığı kadını başından vurup intihar etmek istedi
00:46 Gönül ilişkisi yaşadığı kadını başından vurup intihara kalkıştı
00:37 Kılıçdaroğlu mutfağına Ali Babacan'ı konuk aldı: Şampiyonlar Ligi hazır
00:33 Kadıköy'de korkunç cinayet! İstediği parçayı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdü
00:32 Kadıköy'de istek parça cinayeti! Sahilde şarkı söyleyen genç, bıçaklanarak öldürüldü
00:08 Kılıçdaroğlu, mutfağına Ali Babacan'ı da soktu: Şampiyonlar Ligi hazır
00:06 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı
00:00 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladı
00:01 Kılıçdaroğlu, 12 yıldır konteynerde yaşayan Vanlı depremzedelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim
23:54 Kılıçdaroğlu, Van'da 12 yıldır konteynerde yaşayan depremzede ailelere söz verdi: İlk önce onlara gideceğim, bütün sorunlarını çözeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 01:42:32. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da PKK sempatizanları oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement