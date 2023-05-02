Fransa'da PKK sempatizanları oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı

Marsilya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 27 Nisan'dan bu yana oy kullanma işlemleri devam ediyor.

PKK SEMPİTİZANLARI TÜRK VATANLARINA SALDIRDI

Diplomatik kaynaklara göre, dün terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırdığı olayda 1 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa dikiş atıldı.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI

Fransız polisi olay yerinde güvenliği sağlamakta zorlandı. Olay yerindeki polis, terör örgütü sempatizanlarının saldırısını durdurmak ve PKK sempatizanlarını gözaltına almak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

TÜRK VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Kaynaklar, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin, Marsilya Başkonsolosluğunun ve Fransız güvenlik güçlerinin, sandık başına giden Türk vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, bu sabah saldırının gerçekleştiği yere gitti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elleri sopalı terör örgütü PKK sempatizanlarının kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan oy vermeye gelen Türk vatandaşlarına saldırdığı görülüyor.

OY VERME İŞLEMİ 9 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Fransa'da başkent Paris'e ilaveten Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

FRANSA, EN ÇOK TÜRK SEÇMENİN BULUNDUĞU 2. ÜLKE

Fransa, Almanya'nın ardından "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda. Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.