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Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava
6 saat önce
Fransa’da "terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı" gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanırken diğer 3 şüphelinin de yargı gözetimi altına alındığı açıklandı
Fransa'da PKK'ya finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz salı günü Fransa'nın Gironde ve Charente-Maritime bölgelerinde Türkiye doğumlu 6 kişi, PKK örgütüne bağış topladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:09
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