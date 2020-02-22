Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava - Son Dakika Dünya

Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava

6 saat önce

Fransa’da "terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı" gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanırken diğer 3 şüphelinin de yargı gözetimi altına alındığı açıklandı

Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava, System.String[]

Fransa'da PKK'ya finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.


Geçtiğimiz salı günü Fransa'nın Gironde ve Charente-Maritime bölgelerinde Türkiye doğumlu 6 kişi, PKK örgütüne bağış topladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, PKK, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'yı arkasına alan Esed rejiminden yeni tehdit: Hava sahasını ihlal eden uçakları vuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var Başıboş köpek, sokak ortasında küçük kızı parçalıyordu Friends oyuncuları, HBO Max'ta yayımlanacak özel bölüm için bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:32:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da PKK'ya bağış toplayan 4 kişiye 'terörizmin finansmanı' suçundan dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]