Fransa'da PKK'ya destek verdiği iddiasıyla Kocaeli'de yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fransa'da terör örgütü PKK/KCK'ya maddi destek verdiği iddiasıyla Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'da PKK/KCK'ya maddi yardımda bulunduğu ve örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilen bir şüphelinin Derince'de olduğu belirlendi.

MİT Başkanlığıyla koordineli olarak düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.