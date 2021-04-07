- Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı - Son Dakika

Öte yandan, Fransa'dan saldırılar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Fransa'nın Lyon kentinde terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü gösteri düzenledi. Türkiye karşıtı ve PKK yanlısı sloganlar atarak yürüyen terör örgütü yandaşları, gösteri sırasında Türk restoranlarına da saldırdı. PKK yandaşları, camları kırarak restoranlarda maddi hasara yol açtı. Saldırıya uğrayan Türk restoranlarından Çiğköftem'in yanındaki vitrinde yer alan PKK yanlısı grafiti dikkat çekti.

- Fransa 'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı

Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, işte olay yerinden ilk görüntüler

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız