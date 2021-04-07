- Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı - Son Dakika

- Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı
07.04.2021 13:46
- Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü düzenledikleri gösteri sırasında Türk restoranlarına saldırdı.
- Fransa'da PKK yandaşlarından Türk restoranlarına çirkin saldırı
LYON - Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü düzenledikleri gösteri sırasında Türk restoranlarına saldırdı.
Fransa'nın Lyon kentinde terör örgütü PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü gösteri düzenledi. Türkiye karşıtı ve PKK yanlısı sloganlar atarak yürüyen terör örgütü yandaşları, gösteri sırasında Türk restoranlarına da saldırdı. PKK yandaşları, camları kırarak restoranlarda maddi hasara yol açtı. Saldırıya uğrayan Türk restoranlarından Çiğköftem'in yanındaki vitrinde yer alan PKK yanlısı grafiti dikkat çekti.
Öte yandan, Fransa'dan saldırılar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.
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