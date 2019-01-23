Fransa'da Plastik Mermi Polemiği Sonrası "Polis Kamerası" Uygulaması
1 saat önce
Fransa'da gerçekleştirilen eylemlerde polisin plastik mermi kullanımının yaralanmalara yol açması üzerine, İçişleri Bakanlığı silahlı polislerin üniformalarına kamera yerleştirme kararı aldı.
Fransa
'da gerçekleştirilen eylemlerde polisin plastik mermi kullanımının yaralanmalara yol açması üzerine, İçişleri Bakanlığı
silahlı polislerin üniformalarına kamera yerleştirme kararı aldı.
Fransa polisinin "Sarı Yelekliler" gösterilerinde plastik mermi kullanması nedeniyle bir çok eylemcinin yaralanmasının ardından insan hakları dernekleri harekete geçti. Plastik
mermili silah kullanımının sona ermesini talep eden dernekler ve vatandaşlara Fransa İçişleri Bakanlığından yanıt geldi. İçişleri Bakanı
Christopher Castaner, plastik mermi kullanımının şeffaflığı açısından bu silahı kullanan polis memurlarının üzerine kamera yerleştirileceğini açıkladı.
Fransa'da alınan kararın ardından plastik merminin eylemlerde kullanılmaya devam edileceği ancak kullanan polislerin üzerinde eylem müdahalesini kaydeden kamera olacağı bildirildi. - PARİS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Şarkıcı Chris Brown Serbest Bırakıldı
Süs Kurdelelerini Salıncak Yapan Çocuk, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması
İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi