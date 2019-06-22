Son Dakika Haberleri: Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Son Dakika Spor Haber

Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın

1 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın, System.String[]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılan sıralama turlarında, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton 1.28.319'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.28.605'lik süresiyle ikinci, Ferrari'nin Fransız pilotu Charles Leclerc de 1.28.965'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.
Fransa Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:34 Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası, Fransa Grand Prix, Mercedes, Fransa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Fatih Terim'in teknik heyete sunduğu Yusuf Erdoğan raporu! Frankie de Jong tatil videosuyla futbolseverleri kıskandırdı! Anadolu Efes, şampiyonluk sonrası Brock Motum ile yollarını ayırdı Diagne, Galatasaray'ın yeni sezon kampında yok! İşte bonservis bedeli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:59:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]