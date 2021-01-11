Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan kadın sürücüyü öldürdü - Son Dakika

Fransa'da polis, dur ihtarına uymayan ve aracını güvenlik güçlerinin üzerine süren kadın sürücüyü silahla ateş ederek öldürdü.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, pazarı pazartesiye bağlayan gece ülkenin Pyrenees-Atlantiques bölgesinin Bayonne kentinde bir kadın sürücünün, otobüs için ayrılan şeridi kullanması üzerine polisin dur ihtarında bulunduğu belirtildi.

Sürücünün ihtara uymaması üzerine polisin daha sonra başka bir noktada barikat kurarak aracı durdurmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, sürücünün aracını 3 polisin üzerine sürdüğü ve birisini bacağından yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin kaçan sürücüyü silahla ateş açarak boynundan yaraladığı, kadının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kadının hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirtildi.