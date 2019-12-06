Fransa'da polis eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti

Fransa'da halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için dün süresiz grev başlattı. Fransız medyası, gösterilere ülke genelinde 800 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.

Fransa'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için başlatılan süresiz grev, ikinci gününde devam ediyor. Yerel medyadaki haberlere göre, başkent Paris'te 65 bin, ülke genelinde ise 806 bin kişi greve katıldı. Greve katılanlar arasında, Paris'te toplu taşımayı düzenleyen toplu taşıma işletmecisi, Air France Havayolları çalışanları, acil servis görevlileri, polisler, doktor ve hemşireler de var.

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL OLDU

Dün düzenlenen gösteriler ve grev kapsamında hızlı trenler seferlerinin yüzde 90'ı, Paris metro seferlerinin ise çoğu iptal edildi. Grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi, okulların çoğu açılmadı. Fransa hava yolu şirketi Air France, dünkü iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini açıklamıştı.

ZAMAN ZAMAN GERGİNLİK ARTTI

Protestolarda, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. 6 bin polisin görev aldığı Paris'te, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, 60 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin tazyikli suyla bir göstericiye müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin protestosu

-Polisin biber gazıyla müdahalesi

-Protestolardan genel görüntüler

-Detaylar