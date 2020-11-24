Fransa'nın başkenti Paris'te Saint Denis banliyösü yakınlarındaki kampta barınan 2 bindenden fazla mülteci, polisin sabahın erken saatlerinde düzenlendiği operasyonla tahliye edilmişti. Söz konusu kamptan tahliye edilen kişilerin genellikle Afganistan , Somali ve Sudan uyruklu olduğu ifade edilmişti.

Fransa 'nın başkenti Paris 'te Saint Denis banliyösü yakınlarındaki mülteci kampı polisin düzenlendiği operasyonla tahliye edilmesinin ardından, ülkedeki Cumhuriyet Meydanı 'na toplanan polis ile mülteciler arasında arbede yaşandı.

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