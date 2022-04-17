Son dakika haber! Fransa'da polis "karşıdan karşıya geçtikleri" için başörtülü kadınları darp etti - Son Dakika

- Fransa'da polis "karşıdan karşıya geçtikleri" için başörtülü kadınları darp etti

PARİS - Fransa'da polisin karşıdan karşıya geçtikleri için 2 başörtülü kadını darp ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Fransa'nın Asnieres kentinde 14 Nisan'da kaydedilen görüntülerde, polisin 2 başörtülü kadını sokak ortasında darp ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerde, polisin kadınlardan birine yumruk attığı diğerini ise yere yatırdığı görüldü. Görüntüleri çeken kadın, "Sizi videoya çekiyorum" diye polislere bağırmasına rağmen polisler kadınları darp etmeye devam etti. Kadın görüntülerde, "Ona tokat attı. Onu darp etti. Onu bırakın" diye defalarca bağırırken, bir bisikletçinin ise yere itilen kadına yardım ettiği görüldü.

"Evet ona vurdum, buna yetkim var"

Görüntülerin devamında ise kadın polise, "Her şeyi gördüm, kadına tokat attınız, videoya çektim" demesinin ardından polis "Evet ona vurdum, buna yetkim var" diye cevap verdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Paris Emniyet Müdürlüğü, "14 Nisan'da Asnieres'te devriye atan polis, ihlalde bulunan bir aracı kontrol etmek için sirenleri açtı. Acil duruma rağmen 2 kadın yolun karşısına geçerek polisi kızdırdı ve kalabalığın ortasında durum kontrolden çıktı. Polis şikayette bulunacak" ifadelerini kullandı.