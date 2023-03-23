Fransa'da polis müdahalesiyle göstericinin parmağının koptuğu öne sürüldü - Son Dakika
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Fransa'da polis müdahalesiyle göstericinin parmağının koptuğu öne sürüldü

23.03.2023 20:07
Fransa'da polis müdahalesiyle göstericinin parmağının koptuğu öne sürüldü

Fransa'nın Rouen kentinde, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir kişinin parmağının koptuğu iddia edildi.

Fransa'nın Rouen kentinde, emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir kişinin parmağının koptuğu iddia edildi.

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları Paris, Lille, Rouen gibi kentlerde gösteriler düzenliyor.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Alma Dufour, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rouen'daki gösteride şimdiye kadar 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Dufour, yaralananlar arasında plastik el bombası nedeniyle baş parmağı kopan bir göstericinin de bulunduğunu kaydetti.

Artan polis şiddetinin derhal durdurulması çağrısı yapan Dufour, "Bir kişi ölmeden, hükümet reformunu geri çekmeli." ifadesini kullandı.

Yerel basın, söz konusu göstericinin hangi koşullarda yaralandığının henüz bilinmediğini aktardı.

Paris'teki gösteride tansiyon düşmüyor

Başkentteki protestoda, polis ve bazı göstericiler arasında arbede yaşanıyor.

Olaylarda, biber gazıyla müdahalede bulunan polise, göstericiler taş, cam şişe gibi cisimlerlerle karşılık veriyor.

Öte yandan gösteride, başına kaldırım taşı fırlatılan bir polisin de yaralandığı belirtildi.

Fransa'da polis, belirli kurallar çerçevesinde protesto ve gösterilerde plastik el bombası kullanabiliyor.???????

Kaynak: AA
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