Fransa'da polis muhalif milletvekilinin meclise girmesini engelledi - Son Dakika

Fransa'da polis, muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) milletvekili Loic Prudhomme'un Ulusal Meclis'e girmesini engelledi.

Loic Prudhomme, Twitter hesabından polisin Ulusal Meclis'e girmesine izin vermemesinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, polisler meclise girmek isteyen Prudhomme'dan kartını göstermesini istiyor. Milletvekili kartını göstermesine rağmen polis kolundan tutarak hareket etmesine izin vermeyip girişini engelliyor.

Twitter'daki açıklamasında Ulusal Meclis yakınlarında iklim değişikliği için harekete geçen gençleri desteklediği için üyesi olduğu meclise giremediğini belirten muhalif Paris milletvekili, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'a "Bu bir utançtır" mesajını gönderdi.

LFI lideri Jean-Luc Melenchon da Prudhomme'un engellenmesine Twitter'dan tepki gösterdi.

Melenchon, polisin parlamentonun işlevine saygı duymadığını ve bir milletvekiline müdahalenin sınırlarını bilmediğini ifade etti.

LFI'den yapılan açıklamada da Fransa Anayasası'nın 26. maddesine göre polislerin Prudhomme'un meclise girişini engelleyemeyeceği vurgulandı.

Çok sayıda milletvekili de Prudhomme'a destek verdi.