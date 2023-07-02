Protestocular belediye başkanının evini yanan bir araçla hedef aldı! Eşi ve çocukları yaralandı - Son Dakika
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Protestocular belediye başkanının evini yanan bir araçla hedef aldı! Eşi ve çocukları yaralandı

02.07.2023 09:10

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı. Başkent Paris ve Marsilya kentinde şiddetli protestolar devam ediyor. Polisin sert müdahalesi sonucu bazı göstericiler ağır yaralandı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestolarda 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı.

Protestocular belediye başkanının evini yanan bir araçla hedef aldı! Eşi ve çocukları yaralandı

"EŞİM VE ÇOCUKLARIM YARALANDI"

Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller" ifadesini kullandı.

Protestocular belediye başkanının evini yanan bir araçla hedef aldı! Eşi ve çocukları yaralandı
L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun.

BAZI GÖSTERİCİLER AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor.Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor. Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı.

Protestocular belediye başkanının evini yanan bir araçla hedef aldı! Eşi ve çocukları yaralandı

AKŞAMDAN BU YANA 427 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Protestocular belediye başkanının evini yanan bir araçla hedef aldı! Eşi ve çocukları yaralandı

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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Marsilya, Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

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