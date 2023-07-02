Protestocular belediye başkanının evini yanan bir araçla hedef aldı! Eşi ve çocukları yaralandı

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı.

"EŞİM VE ÇOCUKLARIM YARALANDI"

Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller" ifadesini kullandı.

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun.

BAZI GÖSTERİCİLER AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor.Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor. Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı.

AKŞAMDAN BU YANA 427 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.