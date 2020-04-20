Fransa'da polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasının ardından gösteri düzenlendi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırıldığı ülkede, Paris'in banliyölerinden Villeneuve-la-Garenne'de gece polis şiddetine karşı yapılan eylemde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Eylemcilerin havai fişek atması ve birkaç aracı ateşe vermesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Gösteriyi takip eden bir gazeteci de gözaltına alındı.

Villeneuve-la-Garenne'de 18 Nisan'da polis aracının motosiklete çarpması sonucu sürücünün bacağından ağır yaralandığı belirtilmişti. Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, polisin "kasıtlı şekilde" motosiklete çarptığını söylemişti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise polisin bilinçli şeklinde motosikletle çarpmadığı savunularak, motosikletin sürücüsünün bacağında kırık tespit edildiği kaydedilmişti.