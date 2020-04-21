Fransa'da polis şiddetine karşı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasının ardından başlayan gösteriler sürüyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın sınırlandırıldığı ülkede, Paris'in banliyölerinden Villeneuve-la-Garenne'de dün gece de polis şiddetine karşı eylem yapıldı.

Göstericilerin havai fişek atması üzerine, polis biber gazıyla müdahale etti. Paris'in Nanterre ve Asnieres banliyölerinde de çöp bidonları ve araçlar ateşe verildi.

Başkentin diğer banliyölerinden Aulnay-sous-Bois ve Saint-Denis'de de birçok çöp bidonu yakıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Camille Chaize, yaptığı açıklamada, bu gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Villeneuve-la-Garenne'de 18 Nisan'da polis aracının motosiklete çarpması sonucu sürücünün bacağından ağır yaralandığı belirtilmişti. Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, polisin "kasıtlı şekilde" motosiklete çarptığını söylemişti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise polisin bilinçli şeklinde motosikletle çarpmadığı savunularak, motosikletin sürücüsünün bacağında kırık tespit edildiği kaydedilmişti.