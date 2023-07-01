Fransa'da polis tarafından öldürülen genç defnedildi - Son Dakika
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Fransa'da polis tarafından öldürülen genç defnedildi

Fransa'da polis tarafından öldürülen genç defnedildi

01.07.2023 22:29

Fransa'nın Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. adlı genç, cenaze töreniyle defnedildi. Ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan gençin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti. Polis tarafından öldürülen Nael M. adlı sürücüye tepki olarak ülke genelinde devam eden protestolarda 2000'e yakın kişi gözaltına alındı ve 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden ve ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan Nael M. isimli genç defnedildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Nael M, Nanterres'deki İbn Badis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mont-Valerien kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

Ölümü polis şiddetine tepki olarak ülkede 5 gündür devam eden olaylı protestolara yol açan gencin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cenaze namazı ve merasimi yoğun güvenlik önlemleri altında geçerken zırhlı araçlar da yakın mesafeye konuşlandırıldı.

Olay

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin bir çok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralanmıştı.

Ayrıca Paris Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları patlak vermişti.

Kaynak: AA
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